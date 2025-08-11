PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter reißt an mehreren Autos Kennzeichenschilder ab - Polizei sucht Zeugen (09./10.08.2025)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigungen an mehreren Autos in der Nacht auf Sonntag. Im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 12 Uhr riss ein Unbekannter an vier zwischen der Berliner Straße 12 und der Steißlinger Straße 97 am Fahrbahnrand zum Gehweg hin geparkten Fahrzeugen jeweils das vordere Kennzeichenschild ab. Einen weiteren Wagen beschädigte er bei dem Versuch.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

