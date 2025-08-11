Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Hauptstraße - roter Hyundai schneidet Kurve und touchiert wartenden Fiat - Polizei bittet um Hinweise (08.08.2025)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitagnachmittag auf der Einmündung der Büsinger Straße auf die Hauptstraße ereignet hat. Kurz vor 15 Uhr bog ein bislang unbekannter Fahrer eines roten Hyundais von der Büsinger Straße nach rechts auf die Hauptstraße ab und touchierte dabei einen an der Einmündung verkehrsbedingt haltenden Fiat Scudo einer 20-Jährigen. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des dabei verursachten Schadens in Höhe von rund 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Der beschädigte rote Hyundai konnte im Rahmen der Fahndung auf dem Parkplatz des Jugendwerks festgestellt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt der Polizeiposten Gottmadingen unter der Tel. 07731 1437-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell