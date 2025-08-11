Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf "Unter den Tannen" - weißen Fiat 500 angefahren und geflüchtet (09.08.2025)

Singen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagabend auf der Straße "Unter den Tannen" eine Unfallflucht begangen. Im Zeitraum zwischen 18.40 Uhr und 19 Uhr touchierte er beim Ein- oder Ausparken einen auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 3 abgestellten weißen Fiat 500. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr er einfach davon.

Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

