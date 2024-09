Polizei Essen

POL-E: Essen: Pottcast Ungelöst - Der Krimi-Podcast der Polizei Essen - Cäcilia Lange - Fehlgeschlagener Betrugsversuch führt zu brutalem Mord?

Essen (ots)

Heute (27. September) geht die sechste Folge unseres Krimi-Podcasts, "Pottcast Ungelöst" auf allen Plattformen online. In der aktuellen Folge stellt KHK Dustin Wisnewski den Fall Cäcilia Lange vor.

Die 78-jährige Rentnerin wurde 2003 in ihrer Wohnung an der Führichstraße tot aufgefunden. Erste Ermittlungen ließen vermuten, dass Frau Lange bei einem fehlgeschlagenen Betrugsversuch brutal umgebracht wurde. Bis heute konnte jedoch kein Tatverdächtiger überführt werden. Mit neuen DNA-Analyseverfahren erhoffen sich die Ermittler jetzt neue Erkenntnisse zu dem Täter. Kann so der über 20 Jahre alte Fall gelöst werden?

Mit dem Podcast erhoffen sich die Ermittler zudem Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Falls beitragen. Falls Sie also Angaben zu dem Fall Cäcilia Lange machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201-829/0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen.

Alle Podcast-Folgen finden Sie als Video (Empfehlung!) auf unserem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/@PolizeiNRWEssen

Wollen oder können Sie unseren sympathischen Kollegen nicht sehen, sind aber dennoch an dem Gespräch interessiert? Kein Problem!

Hier geht es zu den klassischen Podcast-Folgen: https://pottcast-ungeloest.podigee.io/

Zudem sind alle Folgen auch auf unserer Homepage abrufbar: https://essen.polizei.nrw/social-media/podcast/pottcast-ungeloest-der-krimi-podcast-der-polizei-essen/ hey

