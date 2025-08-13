Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Unbekannte setzen Stoff-Rollos am Landratsamt in Brand (12./13.08.2025)

Rottweil (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben Unbekannte an der südlichen Gebäudeseite des Landratsamts in der Stadionstraße mehrere Stoff-Rollos in Brand gesetzt.

Die etwa 1,50 Meter breiten und 3,50 Meter hohen Rollos dienen der Verdunkelung des verglasten Treppenhauses. Drei Rollos brannten ab, während die darüber liegenden Reihen unversehrt blieben. Die Flammen waren nicht geeignet, das Gebäude selbst in Brand zu setzen.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 05:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell