POL-KN: (Rottweil) - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis (12.08.2025)

Rottweil (ots)

Am Dienstagabend hat die Polizei in der Oberndorfer Straße einen 50 Jahre alten Autofahrer gestoppt, der unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen ist.

Gegen 20:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen Wagen, der in der Oberndorfer Straße in Richtung Stadtmitte Schlangenlinien fuhr. Polizeibeamte trafen den MG RX6 wenig später an und kontrollierte den Fahrer auf dem Parkplatz "Eisplatz". Dabei legte der Mann einen abgelaufenen russischen Führerschein vor. Ermittlungen ergaben, dass er bereits seit mehreren Jahren in Deutschland lebt und er in der Vergangenheit mehrfach die deutsche Fahrerlaubnis entzogen bekam.

Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,2 Promille. In der Folge erfolgte eine Blutentnahme in einer Klinik. Den russischen Führerschein sowie den Autoschlüssel stellten die Polizeibeamten sicher und untersagten bis auf Weiteres die Fahrt eines führerscheinpflichten Fahrzeuges.

