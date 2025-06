POL-HAM: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - drei Personen verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte zwischen Montag, 16. Juni, 21.45 Uhr und Dienstag, 17. Juni, 7.45 Uhr einen geparkten Ford Transit auf der Ostenallee und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Geschädigte hatte seinen Transit am rechten Fahrbahnrand in östlicher Fahrtrichtung geparkt und stellte am nächsten Tag die frischen Beschädigungen an der linken ...

mehr