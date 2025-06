POL-HAM: Ford Transit beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots) - Schwerverletzt wurde ein 65-jähriger Mann aus Drensteinfurt bei einem Verkehrsunfall in Hamm. Der Rollerfahrer war am Montag, 12. Juni, gegen 12.50 Uhr am Westring in Richtung Hafenstraße unterwegs. Vor der roten Ampel wich er dem stockenden Verkehr aus und geriet dabei links von der Fahrbahn ab. Er verletzte sich dabei schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der ...

mehr