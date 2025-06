Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verfolgungsfahrt mit gestohlenem Roller endet mit Alleinunfall von drei Jugendlichen

Hamm-Uentrop (ots)

Am Montagmorgen, 16. Juni, kam es im Hammer Osten zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Rollerfahrer und seine beiden Mitfahrer kontrolliert werden sollten.

Die Polizei wurde gegen 8 Uhr von einer Zeugin auf die drei Jugendlichen aufmerksam gemacht, die auf einem Motorroller auf der Soester Straße ohne Helm und Versicherungskennzeichen unterwegs waren.

An der Kreuzung Soester Straße / Ostwennemarstraße konnte eine Streifenwagenbesatzung die drei Jugendlichen auf dem Roller feststellen. Anstatt auf die eindeutigen Anhaltezeichen zu reagieren, trat der Fahrer die Flucht an und versuchte, sich durch mehrere Straßenwechsel der Kontrolle zu entziehen. Dabei durchquerte er auch mehrere Begrenzungspoller, so dass die Einsatzkräfte den Sichtkontakt verloren.

Im Rahmen der Fahndung stellten Einsatzkräfte kurze Zeit später den verunfallten Roller samt Fahrer und Mitfahrer an einer unbefestigten Hofzufahrt an der Straße Lange Reihe fest. Hier verlor der Rollerfahrer bei seiner Flucht mutmaßlich die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte mit seinen beiden Mitfahrern.

Der 16-jährige Fahrer aus Welver kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Seine Mitfahrer, eine 14-Jährige aus Werne und ein 14-Jähriger aus Hamm, wurden durch den Sturz nur leicht verletzt und mussten nicht in ein Krankenhaus.

Eine Überprüfung des Piaggio-Rollers ergab, dass er am Vortag aus einem Carport an der Beckumer Straße in Welver gestohlen wurde. Der beschädigte Roller wurde sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie weiterer Verkehrsdelikte. (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell