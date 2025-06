Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Tierarztpraxis

Hamm-Rhynern (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Montag, 16. Juni, gegen 1.45 Uhr Zugang in eine Tierarztpraxis am Weingarten. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangte er in das Gebäude. Der Einbrecher durchsuchte die Räume und entwendete Bargeld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Einbrecher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell