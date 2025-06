POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 9. bis 15. Juni 2025

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei rückten am Montag, 16. Juni, gegen 0.30 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Kleinweg aus. Der Brand brach im hinteren Teil des Kellers aus. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Hausbewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Es wurde niemand verletzt. Die ...

mehr