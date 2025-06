Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Alleinunfall auf Münsterstraße

Hamm-Heessen (ots)

Am Samstag, 14. Juni, ereignete sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzt. Ein 57-jähriger Mann aus Münster befuhr mit seinem VW stadteinwärts die Münsterstraße. In Höhe der Straße Krähenbusch kam er nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Der Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell