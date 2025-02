Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt - Unbekannte Täter erbeuten Schmuck bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Tangstedt-Wilstedt (ots)

Am 14.02.2025 (Freitag) ist es in der Zeit von 18.10 Uhr bis 22.30 Uhr zu einer Einbruchstat im Dorfring gekommen. Hierbei erbeuteten die Täter Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften die Täter sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Im Haus gefundener Schmuck wurde entwendet. Im Anschluss dürften die Täter sich über ein hinter dem Haus befindliches Feld in Richtung Dorfring/Loheweg entfernt haben, was nach den gefundenen Spuren als naheliegend betrachtet wird. Demnach gehen die Beamten auch von mindestens zwei Tätern aus, da sich vom Grundstück in die genannte Richtung zwei Personen entfernten. Die Spuren sollten nicht von Berechtigten stammen.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Von dort bitten die Ermittler um Hinweise unter er Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de , sofern jemand in Tatortnähe verdächtige Feststellungen getätigt hat.

