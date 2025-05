Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person ++ Führen eines PKWs unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Einbruch in Bürgerzentrum - Zeugen gesucht ++

Ostrhauderfehn, OT Potshausen - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am gestrigen Mittwochmorgen ereignete sich in Ostrhauderfehn (Ortsteil Potshausen) an der Kreuzung Terheide (L2)/Lieneweg gegen 08:41 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der 26-jährige männliche PKW-Fahrer befuhr den Lieneweg in Fahrtrichtung Terheide und beabsichtigte nach links auf die L2 aufzufahren. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zwischen ihm und einem 39-jährigen, männlichen Motorradfahrer, welcher die L2 von Potshausen in Fahrtrichtung Stickhausen befuhr, zum Zusammenstoß. Durch den Unfall erleidet der 39-jährige Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen und musste anschließend mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Es kam zur Vollsperrung des betreffenden Kreuzungsbereichs für die Dauer der Unfallaufnahme. Die polizeilichen Unfallermittlungen wurden aufgenommen.

Leer - Führen eines PKWs unter Betäubungsmitteleinfluss

Polizeibeamte mussten am Mittwochmorgen, gegen 09:30 Uhr, bei der Kontrolle eines 35-jährigen PKW-Führers in der Bergmannstraße in Leer feststellen, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Leer - Einbruch in Bürgerzentrum - Zeugen gesucht

Zwischen dem 13.05.2025, 17:00 Uhr und dem 14.05.2025, 08:15 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu den Räumlichkeiten des Bürgerzentrums Ledatreff im Osseweg in Leer und entwendete im Inneren befindliche Wertgegenstände. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell