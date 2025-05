Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Brand von drei Fahrzeugen mit einer leicht verletzten Person ++ PKW überschlagen ++ Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht ++ Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht ++ Diebstahl von Lüftungsgitter - Zeugen gesucht ++

Rhauderfehn - Brand von drei Fahrzeugen mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstagmorgen kam es aus bislang ungeklärter Ursache gegen 08:30 Uhr in der 1. Südwieke in Rhauderfehn zu einem Vollbrand eines Wohnwagens. Dabei wurde ein 85-jähriger Mann, der diesen als Wohnraum nutzte, leicht verletzt und anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Brandgeschehen schlug auf zwei nahegelegene Fahrzeuge um, an denen ebenfalls Sachschaden entstanden ist. Der Wohnwagen selbst brannte nahezu vollständig aus. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden aufgenommen.

A 28, zwischen den Anschlussstellen Filsum und Apen/Remels - PKW überschlagen

Am frühen Mittwochmorgen kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Unfall mit anschließender Vollsperrung der A 28 zwischen den Anschlussstellen Filsum und Apen/Remels. Ein 66-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrzeug inklusive Boots-Trailer, auf dem ein Motorboot transportiert wurde, die Autobahn in Fahrtrichtung Oldenburg, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Durch ein von ihm ausgeführtes Ausweichmanöver löste sich der Trailer vom PKW und kippte samt Boot auf die Fahrbahn. Das Fahrzeug geriet dabei ebenfalls ins Schleudern und landete anschließend auf dem Fahrzeugdach. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Durch die anschließende Unfallaufnahme und damit verbundene Bergungsarbeiten wurde die Autobahn zwischenzeitlich für circa zwei Stunden voll gesperrt.

Leer - Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bereits am 08.05.2025 kam es im Frisia-Parkhaus/Tiefgarage in Leer (Ausgang zum Bahnhof) gegen 19:30 Uhr nach vorangegangenen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen zu einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung, bei der mehrere Täter mittels Schläge auf ein Opfer eingewirkt haben sollen. Zur Aufklärung der andauernden polizeilichen Ermittlungen wird nach Zeugen gesucht, die im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr bis 19:37 Uhr möglicherweise das oben geschilderte Geschehen bezeugen und zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können.

Leer - Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Am 30.04.2025 wurden auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heisfelder Straße 219 in Leer, gegen 12:00 Uhr, mehrere Wertsachen aus einem unverschlossenen schwarzen Audi entwendet. Die Geschädigte, die ihr Fahrzeug für einen kurzen Zeitpunkt unbeaufsichtigt ließ, musste beim Zurückkehren zu diesem feststellen, das persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren fehlten. Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, setzen sich bitte mit der Polizei in Verbindung.

Leer - Diebstahl von Lüftungsgitter - Zeugen gesucht

Zwischen dem 06.05.2025 und dem 08.05.2025 kam es in der Straße Berliner Ring in Leer zu einem Diebstahl. Dabei entwendeten unbekannte Täter ein fest verbautes schwarzes Lüftungsgitter von einem Wohnmobil der Marke Fiat Poessl. Besagtes Wohnmobil war in der Straße über einen längeren Zeitpunkt in einer Parkbucht abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Informationen zur Tat beitragen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell