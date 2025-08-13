Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Rottweil) - Mercedes kollidiert nach Ausweichmanöver mit Leitplanke - Verursacher flüchtig (12.08.2025)

Am Dienstagabend ist eine 21-jährige Mercedesfahrerin auf der Landesstraße 424 zwischen Talhausen und Epfendorf nach einem Ausweichmanöver mit einer Leitplanke kollidiert.

Die Frau war gegen 22:00 Uhr in Richtung Epfendorf unterwegs, als ihr auf Höhe eines am Fahrbahnrand stehenden Pannenwagens ein dunkles Auto entgegenkam. Der unbekannte Autofahrer verringerte seine Geschwindigkeit nicht und fuhr ohne ausreichenden Seitenabstand an dem Pannenwagen vorbei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Mercedesfahrerin nach rechts aus und bremste stark ab. Dabei kam es zur Berührung mit der Leitplanke. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Der entgegenkommende Wagen setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Wagen geben können, sich unter Telefon 07423 8101-0 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

