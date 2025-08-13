Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Perfider Diebstahl - Polizei sucht Zeugen (12.08.2025)

Singen (ots)

Perfide vorgegangen ist ein Dieb, der am Dienstagnachmittag einen Mann im Bereich Scheffelstraße/Hauptstraße bestohlen hat. Kurz nach 17 Uhr lief ein 85-Jähriger, in jeder Hand eine volle Einkaufstüte, durch den Durchgang von der Scheffelstraße 31 zum Hinterhof der Hauptstraße 42. Plötzlich rannte von hinten ein Unbekannter auf ihn zu, hob die mit Einkäufen bepackten Arme des Seniors an, nahm ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche und flüchtete anschließend über die Scheffelstraße in Richtung Bahnhof.

Zu dem Dieb liegt folgende Beschreibung vor: etwa 170 Zentimeter groß, kurze Shorts, helles, kurzärmeliges Hemd.

Mehrere Passanten sollen den wegrennenden Täter gesehen haben. Die Polizei bittet diese Zeugen und Personen, die Hinweise auf die Identität unbekannten Diebes geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell