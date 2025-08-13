Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter fährt Straßenlaternen um und flüchtet (09./11.08.2025)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist die Folge einer Unfallflucht auf der Straße "Reute" im Zeitraum zwischen Samstagnacht und Montagabend. Ein Unbekannter befuhr die Straße zwischen Reute und der Nordstadt - vermutlich mit einem landwirtschaftlichen Gerät - und touchierte dort zwei Straßenlaternen, die durch die Kollision abknickten und nicht mehr reparabel waren. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr er anschließend einfach davon.

Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

