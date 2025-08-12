Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Grenzbachstraße (12.08.2025)

Konstanz (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls auf der Grenzbachstraße am Dienstagvormittag. Ein 55-Jähriger mit einem Audi und eine 75-Jährige mit einem VW bogen nebeneinander von der Europastraße nach links auf die Grenzbachstraße ab. Im Bereich des Einfädelungsstreifens kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Autos, wobei an jedem rund 10.000 Euro Schaden entstand.

