POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Unfallverursacher wird bei Unfall leicht verletzt

Knittlingen (ots)

Alkoholeinfluss könnte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagmorgen gewesen sein, der sich im Bereich der Kreuzung am Kirchplatz in Knittlingen gegen 08:20 Uhr ereignete. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Fiat den Kirchplatz in Fahrtrichtung Untere Straße und beabsichtigte nach links in diese abzubiegen. Dabei kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Mülltonne sowie anschließend mit einem größeren Stein.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Stein gegen eine Eingangstreppe geschoben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.300 Euro.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtvortest ergab einen Wert von 1,3 Promille, weshalb im Krankenhaus eine beweissichernde Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Simone Unger, Pressestelle

