Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Streitigkeiten zwischen zwei Männern

Eisingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Bisherigen Ermittlungen zufolge kam am Samstagfrüh zwischen einem 29-jährigen Mann und einem 18-Jährigen zu einer heftigen Auseinander. Der 18-Jährige wurde in der Folge vor ein Müllfahrzeug gestoßen, welches nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und den jungen Mann teilweise überrollte. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Aktuell besteht keine Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter ergriff zunächst die Flucht, konnte aber im Laufe der Fahndung noch in Eisingen vorläufig festgenommen werden. Der dringend Tatverdächtige soll am 11.05.2025 dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt werden. Hier soll entschieden werden, ob der Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts dauern an.

Dr. Gertler, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Pressestelle der Polizei Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell