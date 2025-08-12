Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) - Ladendieb bei Fluchtversuch festgehalten: 50-Jähriger verletzt (11.08.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Montagabend ist es in einem Supermarkt in der Rottweiler Straße zu einem versuchten räuberischen Diebstahl gekommen, bei dem ein 50-jähriger Mitarbeiter verletzt worden ist.

Gegen 21:30 Uhr verließ ein 29 Jahre alter Mann den Kassenbereich mit einer Tasche voller Waren, ohne diese zu bezahlen. Als ein Mitarbeiter ihn darauf ansprach und die Tüte kontrollierte, versuchte der Mann zunächst zu fliehen. Der Mitarbeiter konnte ihn einholen und festhalten. Dabei biss der 29-Jährige dem Mitarbeiter in den Unterarm und verletzte ihn dadurch leicht.

Noch vor Eintreffen der Polizei gelang es dem Mitarbeiter, den Mann bis zum Eintreffen der Beamten zu fixieren.

Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf knapp 30 Euro.

Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen versuchten räuberischen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell