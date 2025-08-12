Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Auto rollt alleine gegen fahrenden Wagen: Eine Person leicht verletzt (11.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Am frühen Montagabend ist es an der Kreuzung Friedrichstraße / Zeughausstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem selbstständig rollenden Auto gekommen, bei dem eine Person leichte Verletzungen erlitten hat.

Gegen 18:15 Uhr war ein geparkter Audi S4, der in der Friedrichstraße abgestellt war, ins Rollen geraten und stieß mit einem Opel Corsa zusammen, der die Zeughausstraße entlangfuhr. Die Ursache war, dass der Wagen nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war.

Die 73-jährige Beifahrerin im Opel klagte nach dem Zusammenstoß über leichte Schmerzen, verzichtete auf eine Behandlung vor Ort und wollte sich selbstständig in ärztliche Versorgung begeben.

An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.500 Euro.

