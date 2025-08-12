Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Polizei nimmt zwei Männer nach versuchtem Einbruch in Getränkelager fest (12.08.2025)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren nach einem versuchten Einbruch in ein Getränkelager eines Supermarktes in der Stockacher Straße vorläufig festgenommen.

Gegen 01:45 Uhr kletterten die Personen mit einem Koffer und Einkaufstaschen über den Zaun des Lagerbereichs eines Supermarktes. Mehrere Polizeibeamte umstellten das Gelände und nahmen zwei Männer nach kurzer Flucht im Bereich der Bundesstraße 14 fest.

Am Tatort fanden die Beamten einen mit Alkoholflaschen gefüllten Koffer sowie bepackte Einkaufstaschen, die offensichtlich zum Abtransport bereitstanden.

Ein 22-Jähriger stand unter Einfluss von Alkohol und Drogen, war kaum ansprechbar und verhielt sich aggressiv gegenüber der Rettungswagenbesatzung, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Sein 23-jähriger Begleiter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Diebstahls dauern an.

