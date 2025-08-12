Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Jugendliche starten Linienbus und verursachen Unfall (11.08.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am späten Montagabend haben drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren einen geparkten Linienbus in Bewegung gesetzt und dabei einen Unfall verursacht.

Gegen 23:00 Uhr gelangten die Jugendlichen auf bislang ungeklärte Weise in einen am Busbahnhof abgestellten Linienbus, starteten den Motor und bewegten den Bus ein Stück weit. Dabei stieß das Fahrzeug gegen einen weiteren in der Nähe abgestellten Linienbus.

Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und alarmierte die Polizei. Die Jugendlichen flüchteten zu Fuß in Richtung Talstadt, konnten jedoch im Rahmen einer Fahndung kurz darauf von einer Streife vorläufig festgenommen werden.

An beiden Bussen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergab die Polizei die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten.

Gegen sie wird nun unter anderem wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell