Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Trickdiebe nutzen Hilfsbereitschaft - Polizei rät zu besonderer Vorsicht! (11.08.2025)

Singen (ots)

Trickdiebe haben am Montagnachmittag die Hilfsbereitschaft eines Seniors ausgenutzt und ihn bestohlen. Gegen 15 Uhr klingelten zwei Fremde - ein Mann und eine Frau - an der Haustür des 83-Jährigen und baten um Benutzung der Toilette. Der hilfsbereite 83-Jährige gewährte den beiden daraufhin Einlass. Nachdem das Paar die Wohnung wenig später wieder verlassen hatte, stelle der Senior das Fehlen einer Geldkassette aus einem Schrank im Schlafzimmer fest. Die Polizei warnt vor dieser Diebstahlsmasche. Nicht angemeldeten, unbekannten Personen an der Haustüre sollte man immer mit gesundem Misstrauen begegnen.

Höchste Vorsicht ist geboten, wenn diese Personen unter irgendeinem Vorwand die Wohnung betreten wollen und sei es nur, um ein Glas Wasser zu bekommen oder die Toilette zu benutzen.

Trickdiebe sind schnell - und nutzen jeden Moment der Unachtsamkeit, um ihre Opfer zu beklauen.

Hinweise, um sich vor diesen Trickdieben zu schützen, gibt die Polizei auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell