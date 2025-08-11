Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Strandweg/Konstanzer Straße - Radfahrer kollidieren (11.08.2025)

Allensbach (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung des Strandwegs auf die Konstanzer Straße sind am Montagmorgen zwei Radfahrer zusammengestoßen. Eine 57-Jährige bog vom Strandweg nach rechts auf die Konstanzer Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines ebenfalls 57 Jahre alten Radlers. Beide stießen daraufhin zusammen, stürzten und verletzten sich. Ein Krankentransport brachte den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

