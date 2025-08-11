POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Strandweg/Konstanzer Straße - Radfahrer kollidieren (11.08.2025)
Allensbach (ots)
Bei einem Unfall auf der Einmündung des Strandwegs auf die Konstanzer Straße sind am Montagmorgen zwei Radfahrer zusammengestoßen. Eine 57-Jährige bog vom Strandweg nach rechts auf die Konstanzer Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines ebenfalls 57 Jahre alten Radlers. Beide stießen daraufhin zusammen, stürzten und verletzten sich. Ein Krankentransport brachte den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell