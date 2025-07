Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sexuelle Belästigung - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen im Hauptbahnhof

Münster (ots)

Am Montagmittag (30. Juni) soll ein 66-jähriger Münsteraner ein 16-jähriges Mädchen im Vorbeigehen unsittlich berührt haben.

Den Angaben der Jugendlichen zufolge, überquerte sie die Ampelanlage vor dem Hauptbahnhof in Richtung Windthorststraße, als der Mann sie angerempelt und an den Hintern gefasst haben soll. Der Mann verschwand anschließend in den Hauptbahnhof. Die 16-Jährige wandte sich an Mitarbeiter der DB-Sicherheit, die die Jugendliche zur Bundespolizei begleiteten.

Nach einer Täterbeschreibung und der Auswertung der Videoaufzeichnungen stellten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen im Hauptbahnhof. Auf Vorhalt stritt er die Tat ab.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell