Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 30. Juli 2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 12:05 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford Focus in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Albert-Einstein-Straße stand. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Schneiderkrug - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 30. Juli 2025 in der Zeit zwischen 04:30 Uhr bis 14:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Opel Insignia Sports Tourer in schwarz, welcher auf dem Parkplatz einer Firma an der Emsteker Straße stand. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 30. Juli 2025 gegen 15:30 Uhr beabsichtigte ein 39-jähriger Löninger mit seinem Pkw die B213 an der Ecke Alte Heerstraße in Richtung Mühlenbachtal zu queren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Lkw, welche die B213 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen zwei der drei Mitfahrer des 39-Jährigen, eine 40-Jährige und eine 27-Jährige, beide aus Löningen, leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 6.000,00 Euro.

