Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand von Einfamilienhaus in Maudach

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 23.11.2024, gegen 12:18 Uhr, kam es aus derzeit ungeklärter Ursache in einem Dachgeschoss eines freistehenden Einfamilienhauses im Stadtteil Maudach in Ludwigshafen am Rhein, zu einem Brand. Durch den Brand erlitten zwei Bewohner eine Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Während der ca. zwei Stunden andauernden Löscharbeiten war die Maudacher Straße zwischen Im Brühlchen und Lindenstraße voll gesperrt.

Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell