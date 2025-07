Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Fallrohren

In der Zeit von Montag, 28. Juli 2025 12:30 Uhr bis Dienstag, 29. Juli 2025 15:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an eine Kirche in der Lange Straße und entwendeten Fallrohre. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/9430) entgegen.

Lohne - unbekannte beschädigen Restaurant

In der Zeit von Montag, 28. Juli 2025 21:30 Uhr bis Dienstag, 29. Juli 2025 10:30 Uhr beschädigten unbekannte vermutlich mit einem Stein die Scheibe eines Restaurants in der Lindenstraße. Der Schaden wird auf ca. 300,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/808460) entgegen.

