Dinklage - Diebstahl von Baustellengelände

In der Zeit Samstag, 26. Juli 2025 17:00 Uhr bis Montag, 28. Juli 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Straße In der Wiek und entwendeten einen Wasseranschluss. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/977490) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 25. Juli 2025 21:00 Uhr bis Montag, 28. Juli 2025 10:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Mercedes GLC, welcher in einer Tiefgarage in der Marktstraße abgestellt worden war. Der Pkw wurde mittels spitzen unbekannten Gegenstands zerkratzt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/808460) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 25. Juli 2025 08:30 Uhr bis Samstag, 26. Juli 2025 09:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter einen Pkw, Renault Kadjar in blau. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße abgestellt worden. Eine Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 26. Juli 2025 in der Zeit zwischen 11:30 Uhr bis 12:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Stabmattenzaun in der Straße Am Prengersfeld. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/977490) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 28. Juli 2025 gegen 14:42 Uhr befuhr eine 21-jähriger Frau aus Neuenkirchen-Vörden mit einem E-Scooter das Gelände einer Bank in der Osnabrücker Straße und kreuzte den Gehweg der Lindenstraße um die Osnabrücker Straße in Höhe des Zebrastreifens zu queren. Ein 95-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden beabsichtigte den dortigen Kreisverkehr in Richtung Osnabrücker Straße zu verlassen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, durch welchen die 21-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 700,00 Euro.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind

Am Montag, 28. Juli 2025 gegen 13:15 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau aus Essen (Old.) mit ihrem Pkw die Straße Dinklager Ring. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Hierdurch wurde ein 3-jähriges Kind, welches im Pkw leicht verletzt. Die 41-Jährige und ein 13-jähriges Kind blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von 5.000,00 Euro.

