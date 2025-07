Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung auf Schulgelände

In der Zeit von Dienstag, 22. Juli 2025 13:00 Uhr bis Donnerstag, 24. Juli 2025 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Schule in der Oldenburger Straße und beschmierten eine Wand sowie mehrere Gerätschaften mit einem Edding. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/922200) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag, 28. Juli 2025 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr bis 10:40 Uhr einen Daimler Vito, welcher auf einem Grundstück in der Straße Kellerdamm abgestellt worden war. Augenscheinlich wurde die Heckscheibe mit einem Stein beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/93390) entgegen.

