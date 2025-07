Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta/Lohne - alkoholisierter 19-jähriger entwendet Pkw und verunfallt

Am Montag, 28. Juli 2025 gegen 00:50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Bakum mit einem Pkw die Theodor-Heuss-Straße und kam von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Hauswand und wurde auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert. Hierdurch entstand ein erheblicher Schaden am Gebäude. Das Gebäude musste durch Kräfte der THW Lohne gesichert werden. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,01 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 19-Jährige den verunfallten Pkw in der Nacht aus einer Werkstatt in Lohne, in der Straße Zur Aue, entwendet hatte. Hierdurch wurde ein weiterer Pkw in Lohne beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 65.000,00 Euro.

Damme - Diebstahl aus Hotel

Am Sonntag, 27. Juli 2025 gegen 03:03 Uhr begab sich ein derzeit unbekannter Täter in ein Hotel in der Steinstraße und entwendete Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 27. Juli 2025 gegen 07:40 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer die Bakumer Straße in Richtung Vechta. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Leitpfosten, einer Biotonne und einem Stein. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen VW Golf in weiß gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/808460) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Sonntag, 27. Juli 2025 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Dinklager mit einem Pkw die Dinklager straße und beabsichtigte nach links auf die A 1 in Richtung Osnabrück aufzufahren. Hierbei übersah er den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Holdorf. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurden beide Fahrzeugführer sowie der 24-jährige Mitfahrer des Dinklagers leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 30.000,00 Euro.

