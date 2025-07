Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand mehrerer Kraftfahrzeuge und angrenzender Kfz-Werkstatt

Am Montag, 28. Juli 2025 gegen 00:40 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein geparkter Pkw vor einer Kfz-Werkstatt in der Sevelter Straße in Brand. Der Brand griff auf weitere Pkw sowie die angrenzende Werkstatt über. Es entstand ein Schaden von ca. 100.000,00 Euro. Verletzt wurde niemand. Angrenzende Anwohner wurden kurzzeitig evakuiert. Das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers.

Cloppenburg - Diebstahl aus Baumarkt

Am Samstag, 26. Juli 2025 in der Zeit zwischen 03:56 Uhr bis 04:56 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Baumarktes in der Daimlerstraße und entwendeten zwei Rampen. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl vom Friedhof

In der Zeit von Sonntag, 06. Juli 2025 13:00 Uhr bis Sonntag, 27. Juli 2025 19:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter vom Familiengrab auf einem Friedhof on der Pastor-Covers-Straße eine Blumenvase und einen Blumenkübel aus Bronze. Zudem lösten sie eine Bronzeskulptur aus der Verankerung, ließen diese jedoch am Grab zurück. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Brand in Verbrauchermarkt

Am Montag, 28. Juli 2025 gegen 01:57 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Memelstraße zu einem Brand. Aus unbekannter Ursache kam es zu einer Brandentwicklung in der Obst- und Gemüseabteilung. Durch die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg konnte der Brand gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen nach entstand ein Schaden von ca. 50.000,00 Euro.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 27. Juli 2025 gegen 13:50 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Rollerfahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen Gartenzaun in der Straße Oldenburger Ring und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Zaun wurde hierdurch beschädigt. Der Verursacher konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Roller in schwarz - ohne Helm - ca. 30 Jahre alt - Tattoo an der rechten Schläfe - kurze schwarze Haare - kurzen schwarzen Bart - schwarze kurze Hose.

Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

