POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 26.07./27.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland / OT Sedelsberg -Einbruch in ein Einfamilienhaus- In der Zeit vom 22.07.2025 bis 25.07.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein leerstehendes Wohnhaus an der Straße "Birkenkolonie" in 26683 Sedelsberg. Hierzu wurde ein Fenster des Einfamilienhauses aufgehebelt. Bislang ist unbekannt ob Diebesgut entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter ...

mehr