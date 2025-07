Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 25/26.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Verkehrsunfall unter Beteiligung einer alkoholisierten Radfahrerin

Bereits am 24.07.2025, gegen 23:03 Uhr, fuhr eine 38-Jährige Frau aus Holdorf mit ihrem Fahrrad entlang der Dammer Straße. Hierbei geriet sie gegen eine Verkehrsinsel und stürzte. Bei dem Sturz soll die Holdorferin laut Zeugenaussagen einen Pkw, der auf der Dammer Straße gefahren ist, zum Ausweichen und Abbremsen gebracht haben. Die Fahrzeugführerin des Pkw sei ausgestiegen und habe sich über den Gesundheitszustand der Radfahrerin erkundigt. Im Anschluss setzte die Pkw-Führerin ihre Fahrt fort. Bei der Radfahrerin wurde ein Atemalkoholwert von 2,06 Promille festgestellt. Daher wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrzeugführerin des Pkw wird als Zeugin gesucht. Sie wird gebeten sich mit der Polizei in Damme (05491/999 36-0) oder Vechta (04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Damme -Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Am Fr., 25.07.2025. gg. 05.30 h stellte ein 24-jähriger aus Vechta seinen schwarzen Pkw Seat Leon auf einem Parkstreifen auf der Wiesenstraße in Damme in Höhe der Fa. Grimme ab. Als er gg. 12.30 h zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass der Pkw in der Zwischenzeit an der Beifahrertür und dem Außenspiegel beschädigt wurde. Vermutlich stieß ein Rad-/E-Scooter Fahrer beim Vorbeifahren auf dem Geh-/Radweg gegen den geparkten Pkw. Zeugen des Vorfalls bzw. der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren ohne Pflichtversicherung

Am 25.07.2025; 14:00 Uhr, befuhr ein 39-jähriger aus Rehden mit seinem PKW die Oldenburger Straße in Vechta. Im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der geführte PKW nicht mehr versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 25.07.2025; 13:58 Uhr, befuhr ein 34-jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Carumer Dorfstraße in 49456 Bakum. Aus bislang unbekannter Ursache kommt der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer sowie der 7-jährige Beifahrer werden leicht verletzt dem Krankenhaus Vechta zugeführt. Der geführte PKW wurde geborgen und abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

