Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 25.07./26.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / OT Sedelsberg -Einbruch in ein Einfamilienhaus-

In der Zeit vom 22.07.2025 bis 25.07.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein leerstehendes Wohnhaus an der Straße "Birkenkolonie" in 26683 Sedelsberg. Hierzu wurde ein Fenster des Einfamilienhauses aufgehebelt. Bislang ist unbekannt ob Diebesgut entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe (04491-9339-0) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe -Fahren ohne Fahrerlaubnis-

Am 25.07.2025, gegen 23:30h, kontrollierte die Polizei Friesoythe, auf der "Ellerbrocker Straße", in 26169 Friesoythe, einen 18-jährigen Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Bösel. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 18-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Den 18-jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Saterland / OT Sedelsberg -Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person-

Am 25.07.2025, gegen 11:20h, befahrt ein 29-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw die Friesoyther Straße, 26683 Sedelsberg, in Richtung B 401. Auf Höhe eines dortigen Wirtschaftsweges will der 29-jährige nach links abbiegen. Ein 54-jähriger Saterländer befindet sich mit seinem Pkw bereits im Überholvorgang und kann einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der 29-jährige wird durch den Aufprall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe (04491-9339-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell