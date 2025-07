Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 26.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum, Donnerstag 24.07.2025, 20:00 Uhr bis Freitag 25.07.2025, 10:00 Uhr wurde ein auf einem Grundstück an der Straße "Heidske Weg" in Cappeln abgestellter PKW der Marke BMW durch einen unbekannten Täter durch diverse Lackkratzer beschädigt. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 EUR. Zeugen werden gebeten sich unter 04471-18600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 26.07.2025 gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Löninger den Vehnweg in Löningen mit einem PKW, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum Freitag, 25.07.2025, 16:30-16:50 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bremer Straße in Löningen abgestellter PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Dieser entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich unter 05432-803840 bei der Polizei in Löningen zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin Am Freitag, 25.07.2025 gegen 16:30 Uhr, beabsichtigt ein 35-jähriger aus Edewecht mit einem Transporter von einem Grundstück an der Vahrener Straße in Cloppenburg zu fahren. Dabei übersieht er die von links kommende 59-jährige Radfahrerin aus Lastrup. Beim folgenden Zusammenstoß wird die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin Am Freitag, 25.07.2025 gegen 15:52 Uhr, befährt ein 27-jähriger Friesoyther die Industriestraße in Garrel in Richtung Varrelbuscher Straße mit einem LKW mit Anhänger und beabsichtigt nach rechts auf ein Firmengelände abzubiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Radfahrerin aus Garrel welche aus entgegenkommender Richtung an der Einfahrt der Firma vorbeifährt. Die Radfahrerin wird hierdurch schwer verletzt. Es entsteht Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro.

