Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Teufelsmoor

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Die Ortsfeuerwehren Teufelsmoor und Osterholz-Scharmbeck wurden am Sonntagnachmittag (15.06.) um 17:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall zur Teufelsmoorstraße alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte fanden einen Pkw vor, der mit offensichtlich hoher Geschwindigkeit frontal mit einem Baum im Seitenraum kollidiert war. Der Fahrer wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Die Ortsfeuerwehr Teufelsmoor unterstützte bei der Sperrung der Straße und stellte den Brandschutz sicher. Die Kräfte aus Osterholz-Scharmbeck begannen in Absprache mit dem Rettungsdienst unmittelbar mit der technischen Rettung. Mittels hydraulischen Rettungsgerätes wurde der Fahrer aus dem zerstörten Fahrzeug befreit und konnte bereits 14 Minuten nach dem Eintreffen der Feuerwehr an den Rettungsdienst übergeben werden. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn anschließend ins Krankenhaus. Um 18:15 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei für die weiteren Ermittlungen übergeben. Die Teufelsmoorstraße blieb für die Unfallaufnahme weiter gesperrt. Beide Ortsfeuerwehren waren mit acht Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort.

