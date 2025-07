Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 27.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 26.07.2025 gegen 20:41 Uhr, wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 28-jähriger Löninger öffentliche Straßen im Stadtgebiet Löningen mit einem Kleinkraftrad befährt, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,84 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet; die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 26.07.2025 gegen 22:50 Uhr befuhr ein 40-jähriger Molberger öffentliche Straßen in Molbergen mit einem PKW, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 26.07.2025 gegen 10:10 Uhr befährt eine 66-jährige PKW-Fahrerin aus Bad Oeyenhausen die Bundesstraße 213 in Richtung Cloppenburg und beabsichtigt nach links auf die BAB29 abzubiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW einer 51-jährigen Cloppenburgerin. Hierdurch wird ein 86-jähriger Mitfahrer im erstgenannten PKW leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit; es entstand ein geschätzter Sachschaden von 18.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 26.07.2025 gegen 11:15 Uhr befährt ein 55-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Löninger Straße in Cloppenburg stadteinwärts und beabsichtigt nach links in die Warthestraße abzubiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW einer 50-jährigen Cloppenburgerin, welche hierdurch leicht verletzt wird. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit; es entstand ein geschätzter Sachschaden von 17.000 Euro.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 26.07.2025 gegen 14:24 Uhr befährt ein 18-jähriger aus Dinklage die Bakumer Straße in Cappeln mit einem Kraftrad. In Höhe der Unfallstelle verliert er in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzt, und verletzt sich dabei leicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

