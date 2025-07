Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta

Visbek - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 26.07.20925; 13:50 Uhr, kommt es auf der Visbeker Straße in Visbek zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 23-jähriger Visbeker beabsichtigt mit seiner landw. Zugmaschine nach rechts abzubiegen, worauf ein nachfolgender 64-jähriger aus Vechta mit seiner landw. Zugmaschine an diesen vorbeifahren will. Hierbei übersieht der 64-jährige aus Vechta die nachfolgende 23-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta, welche sich bereits im Überholvorgang befindet. Diese kommt nach einer seitlichen Berührung nach links von der Fahrbahn ab und im Wegeseitengraben zum Stillstand. Die 23-jährige wird leicht verletzt. Das Fahrzeug muss geborgen werden und ist nicht mehr fahrbereit. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 15000 Euro.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 26.07.2025 gegen 15:10 Uhr befuhr ein 32-jährigen aus Holdorf mit seinem Pkw die Dammer Straße. Bei ihm wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Fahrverbot besteht. Weiter war ein durchgeführter Drogen-Urintest positiv hinsichtlich THC. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren wurden eingeleitet.

