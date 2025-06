Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt und abgehauen

Stadtlengsfeld (ots)

Samstag zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den in der Nähe des Haupteingangs einer Klinik in der Straße "Am Burgplatz" in Stadtlengsfeld geparkten schwarzen Audi. Im Bereich des hinteren linken Kotflügels entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0160933/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

