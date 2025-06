Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe beschmiert

Meiningen (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagabend beschmierten unbekannte Täter die Scheibe eines Herrenfriseurs in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen schwarzer Sprühfarbe. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 01600683/2025 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell