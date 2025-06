LPI-SHL: Baum fällt auf fahrendes Auto

Zella-Mehlis (ots) - Montagmittag wurde ein lebloser Mann durch Zeugen in einem Bachlauf in der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis gefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Zu den Todesumständen ermittelt die Suhler Kriminalpolizei in alle Richtungen. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr