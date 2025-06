Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Paket am Kopf getroffen

Suhl-Schmiedefeld (ots)

Ein bislang unbekannter Mann griff am Montag gegen 15:00 Uhr durch die geöffnete Scheibe eines Transportes eines 26-jährigen Mannes, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Brunnenstraße in Schmiedefeld stand. Er schnappte sich ein Paket, nahm es an sich, warf es aber unmittelbar zurück ins Fahrzeug und traf dabei den Fahrer am Kopf. Dieser verletzte sich leicht und der Unbekannte flüchtete. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0161482/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

