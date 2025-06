Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Häuslich eingerichtet

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter richtete sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagvormittag häuslich im Förderzentrum in der Auenstraße in Suhl ein. Zunächst zerstörte er eine Scheibe, um ins Innere zu gelangen und begab sich danach in den dortigen Hauswirtschaftsraum. Er nahm sich Lebensmittel und bereitete sich in aller Ruhe Essen zu. Danach nutzte er vorhanden Kartons, um sich einen Schlafplatz zu bauen. Der ganze Raum war verwüstet. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Eindringling geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0161337/2025 bei der Suhler Polizei.

