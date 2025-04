POL-DO: Mehrere Männer nach Überfall in der Grünanlange Rosenterrassen flüchtig: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0318 Am 03.04.2025 gegen 08:30 Uhr wurde ein 51-jähriger Dortmunder auf dem Hiltropwall in Höhe der Luisenstraße von einem bislang unbekannten Täter ausgeraubt. Der unbekannte Mann schlug dem Dortmunder ins Gesicht und nahm das zu Boden gefallene Handy an sich. Anschließend flüchtete der Täter über die Luisenstraße in Richtung ...

