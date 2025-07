Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Verkehrsunfall mit Verletzten Am 26.07.20925; 13:50 Uhr, kommt es auf der Visbeker Straße in Visbek zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 23-jähriger Visbeker beabsichtigt mit seiner landw. Zugmaschine nach rechts abzubiegen, worauf ein nachfolgender 64-jähriger aus Vechta mit seiner landw. Zugmaschine an diesen vorbeifahren will. Hierbei übersieht der 64-jährige ...

mehr