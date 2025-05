Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Räuber überfallen Pizza-Boten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Drei Täter raubten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 25.05.2025, am Echterhoffs Weg eine Thermobox mit Pizzen.

Gegen 03:10 Uhr Sonntagmorgen stieg ein 33-jähriger Pizza-Auslieferer vor einem Mehrfamilienhaus aus dem Zulieferer-Fahrzeug, nahm die Thermobox mit der bestellten Ware aus dem PKW und ging in Richtung des Hauseingangs. Unvermittelt traten drei maskierte Personen an ihn heran, sprachen ihn an und verlangten Geld. Dabei stießen ihm zwei der drei Unbekannten, mit ihren Regenschirmen in den Bauch. Zwei Täter hielten das Opfer fest, während der dritte Mann ihm ins Gesicht und auf den Hinterkopf schlug. Als der Pizza-Bote zu Boden ging, schlugen die Räuber auf den am Boden liegenden ein. Erst als sie die Scheinwerfer eines kommenden PKW bemerkten, ließen die Schläger von dem Opfer ab und flüchteten mit der Beute in Richtung der Straße Jöllheide. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Opfer beschrieb die vermummten Täter als ungefähr 25 bis 30 Jahre alt und circa 175 bis 180 cm groß. Einer war mit einer roten Jacke und zwei mit schwarzer Jacke, sowie alle mit schwarzen Hosen, bekleidet.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen sowie den unbekannten Fahrer des hinzukommenden Fahrzeugs, sich unter 0521/ 545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell